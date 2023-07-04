香港警方國安處昨公布通緝羅冠聰和許智峯等8名海外港人，指他們涉嫌違反《香港國安法》。對此，香港特首李家超今日表示，行動是履行責任維護國家安全，是應當的做法，並強調將終身追究「罪犯」的法律責任，而提供訊息者可以獲得獎金，「通緝人的親戚朋友都有資格」。

香港星島網報導，李家超4日上午出席行政會議前會見記者。針對昨日香港警方國安處公布8名通緝犯身份，他指出，行動是履行責任維護國家安全，是應當的做法，他表示支持及贊成。警方高度重視案件，呼籲市民提供訊息。

李家超強調，危害國安是嚴重罪行，執法必嚴，終身追究其法律責任，「無論他們走到天涯海角，我們都會終身追捕這些罪犯」。他補充說，提供訊息的人可以獲得懸紅獎金，「通緝人的親戚朋友都有資格」。且自首可獲得考慮減刑，否則就要每天擔心被通緝。

香港國安處3日舉行記者會，強調《香港國安法》實施至今已拘捕260人，而該法有域外管轄權，會依法追究在境外犯國安法人士，稍早已向法庭申請拘捕令。列出通緝的海外港人總共有8人，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰等。

上述8名被通緝的人士當中，許智峯涉嫌《香港國安法》第21、23和29條罪行最多，分別是煽動分裂國家罪、煽動顛覆國家政權罪，以及勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，同時在海外鼓吹港獨、台獨，還有推動公投等。