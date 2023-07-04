國民黨總統參選人侯友宜昨拋出「恢復4個月兵役」議題，傳引發美國反彈，侯競辦今(4)日下午也發布澄清聲明，強調前提是要建立在兩岸處於和平穩定關係後，才可能恢復4個月兵役。媒體人黃揚明指出，對侯來說，役期縮短是走在鋼索上的危險議題，可能會被綠營操作成親美、反美的指標，而侯辦與侯本人都出來說明，一定是有受到「非常大的外部壓力」。

侯友宜競辦發布聲明後、侯友宜本人隨後也在受訪時表示，要恢復兵役4個月「是有前提的」，就是要確定兩岸和平穩定之後；在他當選總統後，一定展開對話交流、建立互信，在確定兩岸穩定之後以及台海穩定後，「才有可能恢復4個月」。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》直言，這個題目對侯友宜來講非常危險、他其實走在鋼索上面，第一個問題是「要不要跟美國挑戰」，因為蔡政府會用美國當靠山，這個議題會被操作成親美、反美的指標。

黃揚明認為，侯辦聲明與侯本人都出面解釋，一定有所謂的外部壓力，這個壓力非常大，侯友宜一定要趕快把這個部分講清楚；應該開記者會或是找專家開直播節目，把整個前提跟論述講清楚，只發聲明可能會讓很多標題出現「侯友宜改口」，這樣對侯並不好。

黃揚明指出，馬政府時期把役期縮短為4個月，兩岸沒有打仗，「役期多長跟要不要打仗其實是兩回事」，但現在台灣也慢慢發現募兵制實施不順利，4個月軍事訓練達不到效果，本來就要有一些相關措施。

黃揚明強調，「這個議題侯友宜要有人幫他做更完整的論述」，把論述講定、講得更仔細，尤其這種議題會牽扯到美國態度；他建議，侯友宜可以說「役期可以再檢討」，不一定現在就要講死恢復4個月役期，役期延長1年在社會的支持度較高，是因為大家普遍都認為役期4個月確實太短，訓練效果非常有限，這個議題也並非只是「4個月役期」，不能把這個問題看得太小，還是要是謹慎處理。