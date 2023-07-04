TRASH也將準備精彩演出內容。（相信音樂提供）

陳綺貞日前與製作人前男友鍾成虎翻臉，她被爆是假面女神，霸凌同事並違約私接通告，但她全盤否認。她最新消息今曝光，將於7月23日二度登上「超犀利趴」。對於這次參加超犀利趴演出，陳綺貞也透露，將以夏日獨立姿態演繹經典曲目，讓歌迷期待暑期音樂學堂開課。

每年夏天最大趴的「超犀利趴」，暌違兩年，將在7月22日、 23日強勢回歸！今主辦單位公布陳綺貞、TRASH、許鈞為今夏最大趴增添看頭，總共將有12級大咖齊聚台北南港展覽，一起嗨到怕。

已經三個月沒合體演出的TRASH，為了超犀利趴演出，正密集籌備精彩節目內容，希望呈現最本格派的TRASH，他們激動大喊：「當天請準備好喉嚨！我們準備炸爛犀利趴。」

除此之外，主辦單位也祭出各種出人意表的合作亮點，繼公布麋先生 ft. 家家、鼓鼓 ft. Marz23、傻子與白痴 ft. 楊乃文後，首度參與超犀利趴演出的許鈞，上次在台北演出是2019年的legacy表演，他說：「時隔這麽多年再次去到台北，心情感覺特別的期待，可以去逛逛夜市，可以去感受一下台北的自然風光，感受海洋性氣候的風和浪。我第一次參加犀利趴特別高興，也很開心相信音樂可以邀請我去演出，這是我第一次在台北演音樂節。」「超犀利趴12」門票將於拓元售票已全面開賣。