有些人天生特別愛管閒事，但其實他們都出自關心與好意，只是有時做得太多會讓人覺得雞婆，《摘星工廠》運勢專欄指出，摩羯座、雙魚座、獅子座當朋友有難時絕不會袖手旁觀，便會二話不說幫助他人，哪怕只幫上一點忙，也會感到開心。

▍摩羯座

外表看似高冷，實則樂於助人的摩羯座，會替人打抱不平，當看到朋友有「閒事」需要幫忙不會袖手旁觀，並在自己能力所及範圍內替人分憂解勞，直到事情解決為止。他們做事踏實，絕不會敷衍別人。

▍雙魚座

善體人意的雙魚座，很有同情心，看不得別人苦難，尤其當朋友碰到了這樣的「閒事」，雙魚座會非常關心，若被求助會二話不說幫助對方，也會盡心盡力當作是自己的事，替人解決了燃眉之急，幫人脫離了困境後，雙魚座會覺得開心，心中也會充滿感動。

▍獅子座

正義感十足的獅子座，看不得朋友遭受不公平待遇，也看不慣有人欺負弱者，一旦碰到類似的「閒事」，獅子座會挺身而出，性格大喇喇，脾氣硬起來天不怕地不怕的他們，不怕得罪人，只要能幫上一點忙就覺得值得，若坐視不管，他們會氣自己很長一段時間。