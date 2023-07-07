監察院抓包台電為緩解系統供電壓力，有18個月在電力尖峰或機組跳脫時，調度運轉核二、核三廠「氣渦輪機」機組，遭質疑是用「黑電」，而監察院一直對台電基層開刀，卻沒有針對蔡英文總統非核家園的政策做檢討；民眾黨立委張其祿直言，台電也可以說是苦主之一，必須去承擔錯誤能源政策結果，造成虧損連連。
張其祿說，台電因為錯誤的能源政策，必須去承擔虧損，可以說是苦主，談技術面問題，錯誤的是整體能源政策錯了，買綠電造成財務虧損，真的是政策的錯誤比貪汙還可怕。
監察院抓包台電為緩解系統供電壓力，有18個月在電力尖峰或機組跳脫時，調度運轉核二、核三廠「氣渦輪機」機組，遭質疑是用「黑電」，而監察院一直對台電基層開刀，卻沒有針對蔡英文總統非核家園的政策做檢討；民眾黨立委張其祿直言，台電也可以說是苦主之一，必須去承擔錯誤能源政策結果，造成虧損連連。
張其祿說，台電因為錯誤的能源政策，必須去承擔虧損，可以說是苦主，談技術面問題，錯誤的是整體能源政策錯了，買綠電造成財務虧損，真的是政策的錯誤比貪汙還可怕。
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