蔡政府的能源政策備受各界關注，其中以光電的政策爭議最大，昨（10）日更有多位反對興建光電站的農民，前往雲林縣政府陳情。對此，有評論指出，蔡政府的能源、兩岸政策，對被視作綠營鐵票的中南部農民生計造成了不小影響，他們的選票是否因此鬆動，將成為明年大選一大看點。

《中評社》今報導，雖然蔡政府強調台灣不缺電，但近年每逢夏季用電高峰期，台灣各地時常會出現突發性停電，甚至連台灣美國商會都對台灣能源的穩定性表達憂心，民進黨政府在不要核電的前提下，只好不斷發展光電，進而造成爭議。除此之外，彰化沿海大量設置離岸風電機組也出現漁業問題，不少蚵農批評，風電機對海洋生態造成負面影響，導致牡蠣減產嚴重。

此外，報導提到，民進黨在兩岸政策上採取與大陸對抗，導致台灣農產品銷陸受阻，如台南的鳳梨、台南的鳳梨、屏東的石斑魚等，都因此受到了波及。

報導指出，民進黨過去以「清廉、勤政、愛鄉土」的主張獲得中南部農民的青睞，這些人可說是綠營鐵票，但隨著蔡政府執政7年多來因為兩岸與能源政策爭議連連，導致中南部農民的生計受到衝擊，他們的選票是否因此鬆動，會成為2024大選的一大觀察看點。