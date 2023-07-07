女星Melody（殷悅）今（7日）無預警宣布離婚，因和17年富商丈夫吳育奇的個性、思想和理念都差距過大，沒辦法繼續走下去。回顧Melody的社群，今年就沒再PO與丈夫的同框照，4天前還感性寫下給女兒的信，「你們是我的全部，我的心⋯一人一半！」

Melody 3日在社群公開寫給女兒的信，指出過往因不易懷孕而焦慮、傷心，生下2個女兒後，享受好幾年甜蜜的時光，而身為2個孩子的媽，Melody變得容易想很多，但也變得更勇敢，「無論遇到什麼挫折改變我都選擇勇敢面對，因為我知道你們向我看齊。」

Melody認為當一個女人，勇氣是不能少的，向女兒們喊話：「我要以身作則，讓你們看到女人是有選擇的，要相信自己是值得的。」接著，Melody還原與女兒們的對話，「姐姐妹妹，you know ? 你們是我的全部，我的心⋯一人一半！」，兩個女兒互看後，大女兒先說：「不是！媽咪，你不可以心分兩半！」小女兒接著表示：「姐姐說得對！我們只要一個人1/3 ，因為你要記得留1/3愛你自己！」讓Melody感動到想哭，「是的，我一定會記得好好愛自己！我們大家一起加油。」

如今Melody宣布離婚，她在文中寫下：「日子是自己在過，冷暖自知，只有自己才知道怎麼對自己好⋯始終還是來到了一個盡頭⋯既然如此就要勇敢面對」，她強調夫妻倆會繼續共同陪伴孩子，其他私事就不方便回覆。