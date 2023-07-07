安心亞在高雄啤酒音樂節賣力唱跳，竟然跳到褲子破洞。（寬寬整合行銷提供

安心亞7日身穿火辣比基尼，在高雄啤酒音樂節賣力唱跳。（寬寬整合行銷提供）

「高雄啤酒音樂節」7至9日在高雄夢時代正對面廣場舉辦，3天演出分別邀來三金得主盧廣仲、徐若瑄、動力火車等30組台灣藝人及2組韓星Jessi、「MAMAMOO＋」輪番嗨唱。首日由八三夭打頭陣演出，安心亞、閻奕格還分別穿上黑白配性感比基尼，秀出火辣美乳，2人默契唱跳夯曲〈呼呼〉，安心亞甚至賣力唱跳到破褲，引起陣陣尖叫。

安心亞事後受訪說，唱到〈愛得起〉時，可能舞蹈蹲下太用力導致蕾絲褲子的屁股破了一大洞，笑喊，當下還在台上聽到褲子破裂的聲音，但臨危不亂繼續用心唱跳演出。安心亞昨自稱單身，最近迷上滑板，希望大家多幫她介紹愛滑板的男生，更強調與緋聞男友阿Ken全是節目效果，無奈說：「跟他完全不來電，不要一直斷我姻緣。」

演藝圈近來吹起「＃MeToo」運動，許傑輝上月因捲入性騷擾疑雲宣布引退，曾同為《全民最大黨》班底的安心亞，昨僅表示，因為不是當事人不方便評論，但「＃MeToo」運動讓會大家多尊重別人、保護自己，並透露，自己從沒遇過性騷事件，當年《最大黨》很多大哥都很照顧她，「他們很像大哥哥，我們都是一家人。」

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