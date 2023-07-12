中天綜合台《同學來了》明（13日）晚9點播出「糗到無法想像的『超尬人生』！換你遇到…你會怎樣？」樂天女孩巫苡萱分享工作時，跳到手撐開的動作時，Nubra的扣子突然斷掉，一個轉身就掉到地上，「我想說沒關係，等下有個動作可以把它踢走，結果一踢，它黏在我的腳上直到結束。」

安心亞也有類似的尷尬經歷，她說：「我是已經表演完，我的髮型師是男生，他在幫我拆頭髮，結果我的胸貼突然掉在地上，他就這樣看著我的胸貼。」

巫苡萱還曾在剛入行錄影時大走光，「我那時不知道出外景不能穿網美型的泳裝，那時候製作單位說要在SUP上面做瑜珈，我就穿了一個平口泳衣，結果我掉下水要爬上板子的時候，有人就說『苡萱下去』！我才發現我的平口泳衣變圍巾。」

羽葤因為叫錯導演名字，錯失演出機會。（中天綜合台提供）

藝人羽葤曾因叫錯導演名字錯失試鏡機會：「去試鏡經紀人都會特別交代導演的名字，可是那次我沒聽清楚，我一見到導演就說『王小棣導演好』，導演就說『好，妳下去吧』，我想說他怎麼不想正眼看我，我就跟經紀人講，他說『這是另一個導演，而且王小棣導演是女的』！」主持人阿Ken則說有些人確實很在意名字被叫錯，不料羽葤竟然還有更尷尬的狀況：「要去領錢的時候突然很想上廁所，剛好迎面走來一個很帥的男生，我就有被電到的感覺，結果一個分神就尿出來了。」

嘻小瓜在與偶像羅志祥熱舞時，不小心出糗飛出去。（中天綜合台提供）

嘻小瓜則是在偶像面前出糗：「我自己覺得我穿高跟鞋很穩，那時候羅志祥來《大學生》宣傳，我想說要在他面前熱舞，結果走到他面前要來個搭肩互動時，我直接飛出去變成一隻章魚！」但在場來賓都覺得這意外反而讓羅志祥對他印象深刻，阿Ken也說：「有種得了便宜還賣乖的感覺。」而嘻小瓜穿高跟鞋出糗的狀況還不只這一樁：「我扮女裝去韓國夜店想說會有豔遇，可是我不知道下雪融化會很滑，原本有3個男生看著我穿著高跟鞋很辣很性感的走過去，結果我一滑就吼了一聲，結果他們3個說『Yo man bro！』而且還沒人要扶我，我假髮直接變清朝人，躺在那裡不敢動。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。