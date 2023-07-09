16：16地牛又翻身！規模4.3地震 蘭嶼震度4級 16:322023/07/09 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 16:16台灣東南部海域發生規模4.3地震。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告指出，今（9）日16：16發生芮氏規模4.3地震，震央在台東縣政府南南東方113.3公里，位於台灣東南部海域，地震深度10.8公里。各地最大震度台東蘭嶼4級。 花蓮玉里大橋橋面熱到隆起？竟是地震影片搞烏龍 連7震！氣象局示警：一周內還有規模4以上餘震 曝1異常 「極淺」地震5連搖！最大規模5.3、震度4級 10縣市有感 #地震 #震央 #震度 #深度 #芮氏規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 胃食道逆流恐變癌！醫教1招改善 每天5分鐘就好 09:282023/07/09 健康 連7震！氣象局示警：一周內還有規模4以上餘震 曝1異常 10:122023/07/09 生活 「極淺」地震5連搖！最大規模5.3、震度4級 10縣市有感 05:492023/07/09 生活 三芝夏日西瓜評鑑今登場 甜度、重量冠軍得主揭曉 22:462023/07/08 寶島 雲林縣府招標大面積產業用地 從7300坪到1400坪都有 12:152023/07/09 財經 賴清德第二波募款小物明開賣 4款「旅行神器」自信闖盪 12:412023/07/09 政治 別先開冷氣！連3天38度「車內飆70度」 內行傳授3招秒降25度 21:552023/07/08 生活 抗議司法改革 以色列連續第27周大規模示威 15:032023/07/09 國際 唐玲胃癌4期幽門桿菌一度復發 突「奇蹟消失」醫師傻眼 15:142023/07/09 娛樂 共機竟模擬開火？ 前艦長驚爆內幕：4個奇怪 00:122023/07/08 政治 花蓮玉里大橋橋面熱到隆起？竟是地震影片搞烏龍 11:592023/07/09 生活 酷夏難擋潑水節 台中市逾萬親子玩水透心涼 12:182023/07/09 生活 廣達2個月市值暴增3000億…輾壓聯電、國泰金 謝金河：黃仁勳1動作是關鍵 09:522023/07/09 財經 14縣市亮高溫燈號 花蓮玉里飆38.3度 15:372023/07/09 生活 青年攀岩運動夯 快來高雄攀岩館當蜘蛛人 15:142023/07/09 生活 冷氣設26度會涼？內行喊要搭配1物：冷到蓋被子 11:412023/07/09 生活 加州小型飛機失事墜毀 6人不幸喪生 06:372023/07/09 國際 日最快8月排放「核處理水」 千座貯水槽將滿溢無處可放 14:362023/07/09 國際 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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