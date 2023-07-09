28歲韓國女星韓韶禧在《夫妻的世界》飾演「最美小三」走紅，隨後出演《無法抗拒的他》、《以吾之名》等電視劇給觀眾留下深刻印象，近來還傳出接演知名編劇洪氏姊妹《這愛情可以翻譯嗎？》新作，星途一片看好。沒想到，最近網路流傳一支韓韶禧疑似脫髮嚴重的5秒影片，隨即引起外界熱議。

韓韶禧的經紀公司先前宣布她的身體亮紅燈，為此休息一段時間，直到最近才恢復活動，未料前幾日，有網友上傳韓韶禧出席商業活動，低下頭替粉絲簽名的影片，以往擁有豐盈秀髮的她，頭頂髮量似乎少了許多，甚至可以清楚看到頭皮，令原PO提出詢問：「這是掉髮初期的徵兆嗎？」

畫面曝光後，許多粉絲很替她擔心，寫下：「姊姊的身體不是好了嗎？」、「感覺工作壓力太大了」，也有人解釋：「在直射燈光的照射之下，分線會更加明顯」、「常染頭髮或漂頭髮，髮質容易受損」、「長期不換分髮線，容易讓分線處的頭髮變少。」

事實上，這支影片是半年前拍的，1日韓韶禧的近況曝光，可見她頂著酒紅色的長髮現身機場，頭髮相當茂密，大方讓韓媒拍完照後，與送機的粉絲一路揮手打招呼，還擺出愛心手勢讓粉絲拍照，精神跟氣色很好，令粉絲驚呼：「歐膩(韓語：姐姐)好正！」、「美到冒泡」、「要一直好好的喔，我們愛妳！」