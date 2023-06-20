許多人都希望能夠在炎炎夏日保持頭皮清爽沒有頭臭味。一位網友近日表示，好市多的A牌角質淨化液便宜又好用，不但控油能力好，還能去除頭皮味道，貼文曝光後引發熱議，許多人大讚該款角質淨化液保養頭皮的效果很好，紛紛直呼想搶貨。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，過去只在好市多官網販售的A牌角質淨化液終於進入賣場，且價格還降低100多元，讓他大讚便宜又好用，「洗完頭皮味道都不見了，控油能力也很好，洗起來涼涼的適合夏天～」。

對此，許多人紛紛回應，「角質淨化液我也覺得好用，可以除頭皮屑和頭皮悶味」、「好用又划算，大推」、「這產品推推+1，我敏感乾性細軟髮頭髮，一周使用1次，用完很舒服，頭髮會蓬鬆」、「這不錯用！有一陣子頭皮超癢～換什麼洗髮精都沒用⋯結果換洗艾XX，先用這瓶，再用他們家的洗髮精，頭皮好很多」、「容易有頭皮屑或油頭人用這個效果很好，用完這個再正常洗髮，頭皮會很舒服。如果頭皮問題嚴重還是建議買濃度2%的，好市多沒賣2%」。

另外也有人提醒，「有在染頭髮要注意！因為角質變少，染頭髮時會更敏感…」、「這個在官網上，它建議油性頭皮一周2次使用，中性乾性是一周1次，它不是洗髮精！洗髮精是會寫洗髮精不是頭皮淨化液！這兩罐差很多買前考慮一下！」、「可以用，但要控制次數，使用不當的話是會傷害頭皮的」。