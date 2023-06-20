婦幼車位是為了保障家長們的一種規定，不過卻有不少人找不到車位時會佔用婦幼停車格。一位爸爸近日發現，有一台賓利白色轎車在停車場停車時，違規佔用婦幼車位，同時還一車佔兩位，氣得直呼「錢買的到賓利，買不到修養」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文分享現場畫面，可以看到白色賓利汽車停在紅線停車格的婦幼車位，車子還直接壓在停車格外的外緣白線足足2個車輪寬；原PO則透露，賓利車上根本沒有擺出孕婦孩童停車證，怒轟「錢買的到賓利，買不到修養」。

對此，許多人紛紛回應，「停這樣真的不行」、「有錢又不一定有腦」、「現在很多人都亂停孕婦孩童車位，讓真正有大肚子在車上的非常不方便」、「婦幼車位！就算他有載孩子，也不能停2個車位，地上有粉紅框線」。

不過有人認為，賓利畢竟車價貴，就算違停也是保護其他人，「他是好心不想害別人噴錢」、「就算真的讓出來位子，我也不敢停隔壁…」，釣出不少人怒轟台灣人奴性真的很強，「可憐喔，台灣人就繼續捧有錢人懶X」、「重點是在賓利嗎？沒那張婦幼停車卡，管它是戰車還是飛機，就是不能停粉紅色停車格！」、「一堆人幫豪車護航，看了真可憐」。