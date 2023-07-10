台北市消防局下午3時許獲報，國立台灣大學校園內有學生做實驗受傷，救護人員趕往將23歲男學生送醫，發現他頭髮些許燒焦、手部也有燒燙傷，他意識清楚，向警消人員表示，是化學實驗發生意外。

警消現場確認，係台灣大學化學系新生教學大樓有學生做實驗，不慎讓「禁水性物質」碰觸水分，導致其物質產生反應，波及頭髮、手部被燒燙傷，警消確認現場已無安全顧慮，學生也能清楚描述實驗經過，事發原因由校方調查。