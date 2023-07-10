路透社報導，克林姆林宮發言人表示，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)完全瞭解瓦格納集團首領普里格津(Yevgeny Prigozhin)的訴求，因為早在6月底，就已經與普里格津會談過了，當時雙方開誠佈公，並且討論傭兵成員的前途。

法國《解放報》(Liberation)首先報導了此次會面，稱普里格津前往宮林姆林宮，會見了總統普丁、俄羅斯聯邦國家近衛軍總司令佐洛托夫(Viktor Zolotov)，以及對外情報局長納雷甚金(Sergei Naryshkin)等重要人物。

,

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)稱，會議於6月29日舉行，也就是兵變後5天，普丁邀請了35人參加會議，其中包括普里格津和瓦格納部隊指揮官，會議持續了3個小時。

「我們唯一能說的是，總統對瓦格納在特別軍事行動的表現做出肯定，但同時也對 6月24日兵變提出了評價。」

「指揮官們(瓦格納部隊)也說了6月24 日所發生事件的看法。他們強調，他們還是效忠國家元首和最高統帥的好士兵。並且準備繼續為保衛俄羅斯而戰。

普丁將此事件比作 1917 年俄羅斯革命前夕，席捲俄羅斯的動亂，他感謝他的軍隊和安全部門，避免了內戰。

普里格津表示，兵變的目的不是推翻政府，而是為了將「犯了重大錯誤」的俄軍指揮高層繩之以法，因為他們非常不專業。

不過，普丁並沒有同意普里格津的要求，紹伊古(Sergei Shoigu)仍繼續擔任國防部長，格拉西莫夫(Valery Gerasimov)也依然是總參謀長。

另外，根據和解協議，普里格津本來應該前往白俄羅斯。但白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)表示，他已返回俄羅斯，而且瓦格納部隊也沒有接受搬遷到白俄羅斯的提議，這引發了人們對協議執行情況的質疑。