農委會漁業署舉辦「漁港環境評鑑活動」，全國共計有40處漁港納入評比，宜蘭縣頭城鎮的烏石港、蘇澳鎮南方澳漁港，都獲得最高榮譽的「三星評價」，南方澳還獲得「祕密客嚴選獎」，縣長林姿妙今天（11日）表示，宜蘭縣成績有目共睹，盼漁港能成為宜蘭縣觀光遊憩的一大亮點。

漁港環境評鑑活動評比時間是從去年10月到今年4月，期間經專家實地評鑑、祕密客及一般民眾參與綜合評鑑，評鑑項目有漁港設施環境及安全維護，包括碼頭、水域環境等7項，而漁港對政策執行維護則是評比的加分項目。

宜蘭縣有烏石港、南方澳漁港納入評鑑，全國共計有40處漁港參與評比，獲「三星評價」計有10處，宜蘭2處漁港都獲三星；今年特別推出的7個特選獎，南方澳漁港獲得「祕密客嚴選獎」。

宜蘭縣海洋所表示，南方澳是住家與漁港環境非常鄰近的漁港，很多民家跟漁港緊鄰一條街，在清潔維護工作上相當困難，但經過漁會等各單位近年的努力、改善，包括縣府提供1輛垃圾車，在每天2時段、14個點蒐集漁船垃圾。

宜蘭縣還設立廢棄漁網、大型廢棄物暫置區，將不要的廢棄物集中管理，累積一定的量後由廠商清除；2020年縣府成立「淨海大聯盟」，推動漁港、海洋垃圾清潔，並招募前往人員清除海底覆網，避免對棲息地造成傷害。

烏石港則結合賞鯨活動、遊艇碼頭，漁港多元發展的特色，也成為宜蘭縣重要的觀光景點之一。

林姿妙表示，漁業是宜蘭縣相當重要的產業，縣府從以前就很重視漁業發展及漁港建設，而漁業發展要好，首重完善設施，環境清潔更是重點；透過此次漁業署漁港環境評鑑活動，呈現平時努力的成果，後續縣府將持續推動漁港環境升級，營造友善休憩空間。