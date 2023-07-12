南韓軍方：北韓發射1枚不明彈道飛彈 10:192023/07/12 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南韓軍方今早表示，北韓發射了1枚彈道飛彈。（示意圖/shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓軍方今早表示，北韓發射了1枚彈道飛彈。數天前，北韓當局才揚言要擊落侵入領空的美國偵察機。 法新社報導，南韓合同參謀本部表示：「北韓發射了一枚不明彈道飛彈至東海（日本海）。」 日本防衛省：北韓發射疑彈道飛彈飛行體 北韓譴責美偵察機侵犯領空挑釁 韓軍方駁：捏造事實 離岸三階簽約選商數度延遲 西班牙風電商：動搖外商信心 #韓發 #彈道飛彈 #南韓軍方 #不明 #今早 也許您會感興趣 推薦閱讀 會見亞行行長 李強：盼續支持和參與中方改革開放進程 09:062023/07/12 兩岸 北韓射彈道飛彈 估落專屬經濟區外日本海 10:442023/07/12 國際 養豬場貸款上億引爭議遭告發 陳冠廷：可受公開檢驗 13:082023/07/11 政治 轟美核潛艦訪朝鮮半島 北韓：「無法保證」不擊落美偵察機 11:462023/07/10 國際 自曝黃復興餐會「有跟韓說抱歉」 侯友宜：曾約3次見面未成功 12:522023/07/10 政治 實踐五大永續策略 開發金控發布2022永續報告書 10:182023/07/11 財經 米可白29秒超晃熱舞片 驚見胸口「好大的草莓」本人曝真相 18:152023/07/11 娛樂 補習班使用來源不明個資招生 北市教育局裁罰逾百萬 13:112023/07/10 生活 《國際金融》南韓傳備40億美元銀彈 救援MG信用合作社 17:392023/07/10 財經 土地開發釀衝突！台南「狀元」遭凌虐丟包致死 嫌狡辯：只想教訓一下 08:122023/07/12 社會 見證林業開發史 擬修復縣定古蹟「花蓮港山林事業所」 14:542023/07/11 生活 全球8成造船交單大陸！郭正亮揭2關鍵：南韓沒有辦法了 00:012023/07/12 財經 美政府駁斥促台開發生物戰劑報導 稱毫無事實根據 10:212023/07/12 國際 催生1200月票終上路 張善政有感而發這樣評論 10:432023/07/12 政治 賴清德本命區藍營力挺侯友宜 韓友會挑大師到場這麼說 14:082023/07/11 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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