南韓軍方今早表示，北韓發射了1枚彈道飛彈。數天前，北韓當局才揚言要擊落侵入領空的美國偵察機。

法新社報導，南韓合同參謀本部表示：「北韓發射了一枚不明彈道飛彈至東海（日本海）。」

日本防衛省：北韓發射疑彈道飛彈飛行體
北韓譴責美偵察機侵犯領空挑釁 韓軍方駁：捏造事實
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