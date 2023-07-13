目前是自由球員身分的林書豪，近期在IG宣布將會持續征戰2024年賽季，但還不確定下一站會在哪裡。近日林書豪把握休賽季時間，和台灣天王周杰倫騎著電動滑板車現身永康街，他們悠閒穿梭在台北街頭，從畫面看來似無太多民眾發現2位巨星就在身邊，然而不少「在地人」事後看畫面卻「哀號」：我怎麼沒發現！

今年6月底林書豪前往中國大陸成都舉辦粉絲見面會，吸引大票球迷到場，活動結束後林書豪未立即返台，反而前往海南看周杰倫的世界巡迴演唱會，還被天王當場點名，在上萬名觀眾面前大秀舞技，5日林書豪才回台出席公益籃球夏令營。

林書豪11日在IG貼出和周杰倫一同騎電動滑板車的影片，林書豪身穿藍色背心外套、黑色長褲，周杰倫則是暗色系衣裝，2人陸續對著鏡頭比出「Ya」手勢，畫面可以看到有位路人拿起手機拍攝，而影片中的背景音樂則是播著周杰倫的歌曲《土耳其冰淇淋》，當時林書豪也在這首MV當中軋上一腳。吸引許多球迷下方留言，「有兩位巨星從旁邊滑過，都沒有人發現欸」「竟然能夠在大街上自由穿梭！沒被干擾」「難怪很眼熟 原來是以前上班的地方附近」。但也有不少永康街居民事後十分扼腕，哀叫「每天走來走去怎沒發現」？

各式各樣的電動滑板車在台灣仍不普及，根據我國現行法規，電動滑板車雖被歸類為慢車，但屬於去年增訂的「個人行動器具」，並無法在道路上行駛或使用，僅能用於公園、校園或是特定私人場域。而林書豪他們主要溜滑板的區域，是個巷子，當地很多年輕人常用來「代步」。