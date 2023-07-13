吳姓男子照顧住院的母親時，結識臨床照顧繼父的國中少女，吳男竟用iphone引誘少女與他發生關係，少女最後在病房廁所內替吳男口交還遭指侵，事後卻沒拿到iphone，少女父母親得知後報警提告。高雄地院依妨害性自主等罪判無男3年8月，可上訴。

2020年12月，吳男的母親因病住院，他隨侍在側，同時間發現臨床男子的國中女兒相當乖巧，閒聊之間發現小女生想要手機。某日，吳男趁少女繼父上廁所時與她攀談，表示願意送一支全新的iphone給她，但必須要跟他口交。

當天晚上少女就與吳男相約，趁床上家人睡著後溜進廁所，被吳男要求口交且指侵，吳男當時還要求發生性關係，但她不願意，就直接離開廁所。

事後少女沒拿到iphone，又怕繼父知道這件事，便主動向父母坦承此事。少女母親表示，事後曾約吳男到家中談判，吳男很激動地強調是少女誘惑他，但也承認有用手機引誘少女。少女父母不滿吳男態度，報警提告。

少女指控，吳男先是送她一支雜牌的舊手機，某日還約她到醫院隱密的陽台，問她會不會自慰或有無性交經驗，她回答「不會」，吳男就說要教她，還問她要不要試試看。結果吳男不但強吻她，還摸她胸部跟下體，之後又用iphone引誘她到廁所發生關係。

吳男辯稱，他看見少女的手機很舊，因為他小時候貧窮過，知道手機對少女這個年紀的小孩來說是奢侈品，才問她「我家裡有不要的手機，要不要？」，少女說好，他就把舊手送給她。

吳男律師強調，少女事發後一個禮拜才告訴父母並提告，其心可議。醫院診斷書也證實，少女的處女膜撕裂傷為舊傷，少女的繼父還曾對吳男告誡「少女有不好的前科，會亂說話」，可見少女的品行不佳。

法官痛批吳男未能克制情慾，以提供手機作為對價的方式，引誘少女與他發生關係，嚴重影響少女身心發展及人格養成，損害少女日後對於兩性關係的認知，且犯後矢口否認犯行，也未賠償少女所受損害。念在吳男行為過程中並未違反少女意願，依妨害性自主罪判3年8月，可上訴。

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