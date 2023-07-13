大陸商務部發言人束玨婷13日主持例行記者會。針對世貿組織（WTO）6日召開大使級會議宣布《投資便利化協定》文本談判成功結束。束玨婷對於該協定能給中國大陸帶來何種紅利表示：投資便利化談判是WTO規則與時俱進的重要嚐試，談判成功結束並達成《投資便利化協定》，這充分表明，在經濟全球化面臨多重挑戰的背景下，世貿組織成員能夠團結一致，共同應對全球挑戰。多邊化的規則能夠與時俱進，及時回應工商界的期待和訴求。

束玨婷說，《投資便利化協定》是全球首分投資協定，旨在增強各國投資政策透明度，簡化投資審批程序，加強投資領域國際合作，推動全球投資流動更加順暢。

「在當前全球經濟不振，需求減弱，投資趨寒的形勢下，該協定的達成為改善全球營商環境，提振全球投資者信心將發揮積極作用。」束玨婷稱，據相關機構測算，《投資便利化協定》若順利生效實施，可以為全球帶來高達1兆美元的經濟增長收益。

束玨婷還說：「值得注意的是，100多個談判參加方中，有70多個開發中成員，包括中國、巴西、印尼、柬埔寨、奈及利亞、獅子山等。談判由開發中成員發起，開發中成員還提出和參與連署了2／3的提案，充分說明推動投資便利化符合時代潮流，和成員方，特別是開發中成員經濟發展需要。開發中成員已經成為國際規則制定的重要力量。」

束玨婷指出，中國是吸收外資和對外投資大國，也是投資便利化議題的首倡方，《投資便利化協定》達成對中國大陸推進高水準對外開放具有積極意義。

一方面，有助於大陸對標國際高標準重要規則，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，吸引更多外資企業來華投資興業，推動高品質發展。另外一方面，有助於推動降低中國大陸企業跨境投資成本，積極參與高品質共建「一帶一路」，與各方一道，實現互利共贏，共同發展。