杭州亞運台灣男子體操總教練林育信今天表示，這次亞運希望在鞍馬項目連霸，鞍馬項目除了李智凱，還有蕭佑然及黃彥章，是重點強項；李智凱也正在努力調整，目標再奪金。

杭州亞運將在今年9月登場，上一屆2018年雅加達亞運台灣體操男團拿下第4名，「鞍馬王子」李智凱則在男子鞍馬項目奪金。國家運動訓練中心今天舉辦亞運媒體日，談到這次亞運目標，男子體操總教練林育信表示，希望保住單項鞍馬連霸，也希望團體可以上頒獎台。

林育信指出，這次鞍馬項目有「雙保險」李智凱、蕭佑然，加上年輕有未來性的黃彥章，「只要他們成功了，其他項目求穩，前3名應該是沒有太大問題，我們要用項目來取勝。」雖然上屆亞運拿下單槓金牌的唐嘉鴻退出杭州亞運，不過林育信指出，只要鞍馬有發揮，就可補足唐嘉鴻因傷退出的影響。

第3度參戰亞運的李智凱表示，這次亞運目標就是可以在鞍馬連霸，近期一直在努力調整狀態，迎接各個大賽到來。談到在6月的體操亞錦賽，鞍馬沒能晉級個人決賽，卻在單槓奪下第4名，他說：「那時候剛恢復全能，節奏和步調還沒有控制得很好。」

不過李智凱也很意外自己在單槓進入決賽，還拿下第4名，很高興能為團隊貢獻。談到亞運團隊全能，身為老大哥的李智凱說：「團隊部分也是有機會，學弟都很優秀，大家把好的狀況發揮出來，把自己調整好、準備好，不管是全能還是單項，任何上場機會就是把握住。」

這次杭州亞運男子體操項目，台灣代表隊正式成員有李智凱、蕭佑然、林冠儀、黃彥章與葉政，總共5人。（編輯：張雅淨）1120713