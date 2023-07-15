目前跟著電影《奧本海默》在跑宣傳但又因罷工事件大受影響的演員麥特戴蒙，在宣傳期坦言了身為導演、製作人、演員在拍攝電影期間所遭遇的憂鬱症。他直言，要是拍電影拍到一半發現電影沒有想像中優秀，他會陷入情緒低潮，而且一發不可收拾。

麥特戴蒙提到，他不想指名哪些電影，但拍電影（若含前置作業）可能動輒半年起跳，有時候他會必須舉家搬到另一個地方，而若是在這期間，他發現結果可能會不如人意之時，他承認：「我會陷入憂鬱症的狀態」。他還表示，有一次他在拍片階段突然感到崩潰，向太太坦言：「我搞砸了」，結果愛妻溫暖回應：「你做得很好」，才又給他力量重新振作。

麥特戴蒙參與的新片《奧本海默》號稱2023年最受矚目的電影之一，由得獎知名導演克里斯多福諾蘭執導，全片找來好萊塢一線演員，其中不乏影帝、影后，含金量之高。

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