彙整內外資大型研究機構對大立光股價預期，瑞銀證券於法說會後上調為2,950元，居外資圈最高，且直逼「3」字頭。其餘樂觀派研究機構包括：里昂、匯豐、摩根士丹利、摩根大通、凱基投顧、中信投顧、大和資本、花旗環球證券等，賦予的股價預期介於2,550元～2,900元間，具一定共識度。

花旗環球證券科技產業分析師陳佳儀指出，智慧機需求依然疲軟，大立光營收卻可望逐月增長，最可能的成因來自大立光在iPhone的占有率上升，以及新潛望鏡放量，也就是說，在旗艦機種相機規格提升的潮流中，大立光的表現將會優於其他智慧機供應鏈同業。

摩根士丹利證券說明，大立光第二季營收不振、營業利益不佳等壞消息，都已反應在股價上，下檔風險有限，隨出貨量加溫、潛望鏡新品問世，將推升大立光的營收與獲利，進一步驅動重新評價（re-rate）行情，給予「優於大盤」投資評等，推測合理股價2,700元。

大和資本證券科技產業分析師黃奎毓對大立光未來成長性抱持正面態度，她指出，下半年即將問世的新iPhone高階機款導入潛望鏡，重啟規格升級趨勢，大立光的營業利益將逐步回溫，估計大立光2024、2025年營業利益的年增率將為14％～18％，終結2020年至今年上半年衰退12％～28％窘境。

整體而言，隨蘋果iPhone 15高階機種將正式採用潛望式鏡頭，中信投顧看好，2024年搭載的機款預期將進一步增加，非蘋陣營也將擴大採用，高階鏡頭規格升級趨勢展望正向，有助於大立光的毛利率止跌回升，並帶動2024年的獲利重回成長軌道之上。