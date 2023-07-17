此外，第三季多家正丁醇同業安排檢修，合計年產43.5萬噸（魯西石化15萬噸、大慶石化8.5萬噸、延安能化20萬噸），占亞洲產能9.3％，市場供給減少，且下游丙烯酸丁酯（BA）開工率提升，預估後市價格持平小漲，有助台塑營運推進。

台塑表示，除EVA行情看漲外，第三季為聖誕節裝飾用PVC、包裝用HDPE、農膜用LLDPE、飲料杯及水杯用PP、塗料及膠帶用AE等產品傳統旺季，加上大陸持續推出刺激經濟政策、提振內需，石化產品需求可望增加。

台塑大陸寧波及EVA去瓶頸工程投產，年產提高為10萬噸；兩岸EVA產能達34萬噸。台聚、亞聚LDPE／EVA年產均為15萬噸；另，參與之大陸古雷30萬噸EVA裝置也完工投產。

亞聚指出，太陽能成為大陸EVA最大應用市場，去年比重47％；今年大陸太陽能裝機量預估95-120GW，全球約280-330GW，年成長率20～40％，對光伏級EVA價格產生穩定的作用。另，塗覆級EVA進入門檻高，可供應廠家只有韓國2家、大陸1家以及亞聚，將以塗覆級、發泡級靈活調整產品組合。

強化收益結構，台聚也布局高值化的特殊級電纜料產品，因生產廠家有限，將進一步爭取市占率，增添營運動能。