北市2名7旬老翁相約到新北市石門富基漁港旁的石滬區採草藥，結果78歲邱姓老翁疑似中暑倒地失去生命徵象，同伴見狀趕緊報警求救，警消趕抵現場將邱翁送往淡水馬偕醫院急救，但最終仍宣告不治身亡，另外同伴也出現中暑跡象，一併送醫治療。

據了解，邱翁與75歲鍾姓老翁相約搭乘大眾交通工具，前往石門採草藥，今(17)日下午約2時許，邱翁先後進到石滬區採藥，這時邱翁突然倒地失去生命徵象，鐘翁見狀立即報警求救。

新北市消防局獲報派遣3車6人前往救援，抵達後鐘翁不顧自身也出現中暑跡象，仍帶領消防人員前往邱翁的倒地位置，但邱翁緊急送醫後仍不治身亡，另外鐘翁也因中暑同步送醫治療，詳細事故原因仍待釐清。

新北市消防局第六大隊大隊長羅億田表示，近日因天氣炎熱容易造成熱傷害，尤其是老年人及孩童因身體調節能力較成年人較弱的原因，為主要好發的族群，而熱傷害包含熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭和中暑，最嚴重的是中暑，會出現意識不清，體溫超過40度等症狀，嚴重恐有多重器官衰竭、休克、心跳停止等嚴重後果，呼籲民眾做好防曬、多補充水分，遠離熱傷害。