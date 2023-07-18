前士林地院民事庭法官陳梅欽涉嫌詐領加班費6136元，且帳戶內有1537萬多元現金存入，被訴財產不明來源罪及詐欺取財罪，刑事部分，一審及二審都判決無罪；法官評鑑委員會報由司法院移送職務法庭審理建議撤職，職務法庭認定陳梅欽未正當理財，18日判決罰款，其數額為任職時最後月俸給總額4月。可上訴。

法評會認為，陳梅欽在2012年至2018年任職法官期間，以無摺存款、現金存款、卡片存款等交易方式，將「現金」存入自己或配偶的帳戶內，多次異常以「現金」存、提款之行為，且無法合理說明，已屬行為不檢而有損司法形象。

法評會指出，陳梅欽的違失行為之次數非少、金額不低，並經檢察官偵查終結提起公訴，自屬情節重大，有《法官法》應付評鑑事由。

不過，陳梅欽另遭檢舉下班與人妻聚餐卻謊報加班費，經監察院通過彈劾後，2019年職務法庭判他免除法官職務，但可轉任法官以外職務，但陳男2018年已辭職轉任律師。