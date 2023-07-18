遭批權貴犯罪的前總統陳水扁家族官司，保外就醫中的阿扁因聲請停審，還有5件官司未審結；吳淑珍被控在南港展覽館及龍潭購地案洗錢部分，台灣高等法院更三審18日首次開庭，她請假未出庭，但她的律師當庭向法官表示，珍的身體狀況不佳，請求停止審判。

前總統陳水扁有5件官司未審結，扁因為有醫院的證明，法官也只能繼續讓扁涉案部分停止審理，這也創下《刑事妥速審判法》實施13年來，迄今拖延訴訟最久的司法紀錄。珍涉洗錢案部分，全案被告陳致中等人都判刑定讞，只剩珍的部分審理中。

高院更三審18日由法官廖怡貞進行準備程序，法官詢問71歲的吳淑珍的身體狀況如何，吳的律師說，7月上旬有去看她，她坐著談話沒多久就回房間休息，身體狀況明顯比以前差，她也有持續在用藥。

律師說，本案已審理了逾15年了，只剩吳淑珍一人尚未確定，但她在15年前曾到庭接受訊問，當時開庭她就無法一直坐到尾，所以後來一直都沒有到庭，她的狀況也不適宜長途奔波，是否適宜到庭及有無必要性到庭？請求合議庭停止審判。庭末，法官諭知全案候辦。