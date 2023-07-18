桃園市復興區種植茶葉面積40公頃，年產量12萬台斤，拉拉山春季高山烏龍茶評鑑18日頒獎，由茶農林誠忠勇奪特等獎，當地因海拔高、溫差大及排水好，茶農精進技術種出高品質茶葉。農業局表示，希望透過每年評鑑競賽，讓拉拉山高山烏龍茶朝向品牌化並提高知名度，帶動在地農業收益。

林誠忠經營登瓦祿茶園在拉拉山卡拉部落，面積1.5公頃產量約4000台斤，他從事製茶工作已逾20年，因茶園位在海拔1500公尺，天然環境條件好，加上日夜溫差大，茶菁品質很好，他在揉製茶葉時親力親為，講究很多細節，今年拿到特等獎茶葉每台斤8萬元，之後將持續致力於茶園田間管理與並精進製茶技術，讓更多人喝到拉拉山高山茶的好味道。

農業局長陳冠義表示，今年評鑑參加比賽點數共147點，由行政院農業委員茶葉改良場專家依據茶品外觀、水色及香味進行評分，審查項目基本上分為茶葉外觀色澤、水色、香氣、滋味和葉底等。復興區約在20年前開始種植高經濟產值的茶葉，主要產地在上巴陵、光華部落、新興部落、三光里等地區為主拉拉山茶區種植的茶葉，茶葉面肥厚，茶湯水質甘甜柔軟，茶香中有特殊花香與果香味，被譽為茶葉界的「明日之星」。