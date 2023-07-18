北市一名張姓男子與女子在餐酒館飲酒，見女方爛醉如泥，張男竟趁機對女子伸出鹹豬手捏胸並偷拍，被餐酒館服務員發現後報案處理；法官依犯乘機猥褻罪，判處張男有期徒刑1年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束。

據判決書指出，張男於去年3月12日凌晨，在北市「銅猴子」餐酒館，趁A女酒醉之際，捏握A女乳房及搓揉其乳頭，甚至以手機拍攝猥褻動作8張照片，被餐酒館服務員發現後報警處理。

法官審酌張男為滿足自己之性慾，對酒醉而不知抗拒之A女為乘機猥褻之舉，顯然欠缺尊重他人財產權及性自主權之觀念，應予非難。

法官考量張男前無前科，且犯後終能坦承犯行，並與A女達成調解，且A女亦表示同意給予緩刑之機會，法官依犯乘機猥褻罪，判處張男有期徒刑1年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應向A女支付50萬元損害賠償。

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