為提升住客吃食體驗，「新北市最美旅店」捷絲旅台北三重館，8月起推出「經典老饕地方美食」專區，集結高雄梓官牙齒肉圓、三重老字號江記龍門生炒鴨肉羹、外皮酥脆內餡香甜的三重龍門甜餅、澎湖黑糖糕、香濃蔥香的宜蘭三星蔥多餅、新北石門名店俞家肉粽、以及三重60多年老店正義豆漿店的燒餅油條等地方特色美食，每日輪番限量供應，國內外房客無須舟車勞頓或排隊等候，即可輕鬆品嚐充滿在地生命力的特色小吃。

根據晶華國際酒店集團顧客滿意度統計，80%以上的旅客會在意飯店早餐的品質與美味，其中更有55%會將其視為預訂飯店的前三大考量因素之一。為此，捷絲旅台北三重館決定精選知名在地美食供客人品嘗。

「經典老饕地方美食」專區呼應捷絲旅品牌精神--「把地方的好帶給世界，把世界的好帶給地方」，飯店團隊特別走訪台灣各地名店，鎖定多家特色小吃，並洽談於每日早餐時段獨家供應，讓飯店搖身變為城市中的美食聚點，透過優質服務讓房客透過味蕾旅行台灣，進而領略不同地區的多元文化以及物產特色。

捷絲旅台北三重館提供舒適安全的住宿環境與多元味美的餐點，在Google評論中得到千餘則留言以及4.7顆星的高分口碑，是國內外商旅蒞臨新北市時的住宿首選。飯店位於新北市三重區三和路，緊鄰捷運蘆洲線、三重三和國中捷運站2號出口，距離國道一號三重交流道約需5分鐘車程，交通生活機能完善，飯店的設計規畫充滿紐約工業風，95間客房的平均坪數為7到9坪，全館皆為獨立空調、客房隔間牆密實並擁有大片對外落地窗，浴室則採用乾濕分離設計，格局舒適乾淨。飯店特別規劃有Extended Stay(延伸住宿)房型，不但加大房間的坪數、更增設精簡的餐廚設備及浴缸，打造真正像家一般的舒適感。