知名家居品牌「生活工場」位於士林文林路上的創始店近期發布消息，將於7月底正式熄燈，「在這第30年，我們文林店要感傷的跟支持我們的朋友們說再見了」。對於閉店原因，生活工場文林店僅表示須經由總公司對外發言，根據房仲分析，近期電商品牌崛起，使得此類零售業者街邊店生意較難為。

生活工場文林店近期在臉書指出，「謝謝大家對文林店的愛戴，我們即將在7️月31日是最後一天了，8月1日正式閉店了」。該店指出，文林店1994年1月開始在台北的士林創立，是生活工場的第一家店，在邁入第30年的時刻，「文林店要感傷的跟支持我們的朋友們說再見了」。

對於閉店原因，生活工場文林店表示不便透露，須經由總公司對外發言，根據《ETtoday新聞雲》引述全球居不動產情報室總監陳炳辰說法，生活工場早期走走文青雜貨與家具風格，但後來隨著無印良品、IKEA、特力屋等競品取代性，可預料該店經營吃力程度，加上電商興起，更打擊實體店面營運。

除此之外，先前還有疫情干擾，士林商圈復甦度也力有未逮，若租金、人事管銷成本有其壓力，服務業門市人員市場也有缺工窘況，波及分店經營。包括住商機構台北市區經理錢思明也分析，文林店由於鄰近捷運士林站，又位於士林夜市尾段，周邊人潮算絡繹不絕，沿線空租率也低，店面景氣仍算蓬勃。

另外，該店店面頗為特殊，為1至2樓再加上樓中樓格局，按店面大小和文林路市場行情初估，每月租金至少20萬元，對零售業者負擔不小，錢思明也認為是疫情過後電商崛起造成對街邊店衝擊，也因此有了熄燈的念頭。