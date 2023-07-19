獅子兔群（lionhead rabbits）入侵佛州社區杰納達島（Jenada Isles）。

佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）一處社區近期遭到可愛的獅子兔群（lionhead rabbits）入侵，街道上有將近100隻兔子活蹦亂跳，模樣相當可愛。這些兔子是一名飼主野放兔子後誕下的後代，不過野外並不適合獅子兔生存，牠們不怕生的性格容易遭到獵食者攻擊，現在當地居民發起救援行動，希望有人認養這些兔子。

美聯社報導，勞德岱堡威爾頓莊園（Wilton Manors）僅有81戶的社區杰納達島（Jenada Isles）遭獅子兔群入侵，居民每天步出家門時，就會看到成群兔子在街道上活蹦亂跳。

獅子兔群（lionhead rabbits）在佛州社區杰納達島（Jenada Isles）街道上活蹦亂跳。（圖／美聯社）

這些兔子是2年前當地一名飼主搬家時，非法野放自己飼養的一群兔子的後代，如今兔群已繁衍至60至100隻。

獅子兔群（lionhead rabbits）在佛州社區杰納達島（Jenada Isles）街道上活蹦亂跳。（圖／美聯社）

部分居民抱怨兔子在地上鑽洞、啃咬電線、隨地大小便，迫使威爾頓莊園市議會4月表決撲殺兔群，市議會一方面擔憂兔群愈來愈壯大，擴散至其他社區，另一方面也擔心牠們衝上主要道路，導致交通大亂。不過如今當地政府已決定給居民一些時間，重新安置兔子。

獅子兔群入侵佛州社區杰納達島（Jenada Isles），當地居民準備救援。

當地居民格里格斯（Alicia Griggs）正進行募款，預計募得2萬至4萬美元（約新台幣62萬至123.8萬元），讓救援團隊誘捕兔子、替牠們結紮、打疫苗及進行安置。

「東岸兔子救援組織」（East Coast Rabbit Rescue）的米契爾（Monica Mitchell）說，抓紮、安置的過程並不容易，格里格斯說，主因在於會治療兔子的獸醫並不多，另外，許多有愛心的人得知照顧兔子並不輕鬆後反而卻步了，「他們不知道牠們是外來種，而且很複雜，有複雜的消化系統，有特別的飲食，你不能把任何桌上殘渣丟給牠們」。

佛州社區杰納達島（Jenada Isles）居民餵食獅子兔群（lionhead rabbits）。（圖／美聯社）

居民決心救援，主因在於當地戶外對兔子並不友善，厚重的毛髮讓牠們在佛州的夏天常常太熱，不怕生的性格也容易被獵食者攻擊。報導指出，若成為家兔，獅子兔平均可活7至9年。

獅子兔在佛州社區杰納達島（Jenada Isles）街道上活蹦亂跳，有被路殺隱憂。（圖／美聯社）

一大群兔子聚集在當地居民卡特（Gator Carter）家的車道上，他說這群獅子兔帶給社區歡樂，兩個孫子也喜歡餵牠們胡蘿蔔，人們開車經過時也會停下來餵食，「牠們沒有影響到我」。