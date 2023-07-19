高雄知名冰店「欣豐冰店」因冰品配料含有沙門氏桿菌，造成有民眾因此血便，最嚴重的兒童因此引起急性腎衰竭，住進加護病房救治。衛生局19日表示，目前掌握加護病房患童病況穩定，主治醫師評估生理機能均已正常，預計今日將轉出至普通病房；所有通報就醫個案症狀穩定緩解中，無上或下消化道出血症狀，衛生局並啟動高雄市內冰店專案稽查。

「欣豐冰店」冰品配料含有沙門氏桿菌，截至18日下午4時，共計44人因症就醫。衛生局持續掌握患者健康狀況穩定治療中，19日衛生局表示，所有通報就醫個案症狀穩定緩解中，無上或下消化道出血症狀，加護病房患童病況穩定，19日將轉入普通病房。

18日高雄市長陳其邁裁示為強化冰品業者落實環境衛生管理，把關其販售產品的衛生安全，衛生局自18日起擴大啟動轄內冰店專案稽查，19日持續派員執行無預警查檢工作，以提升市售現場冰品衛生安全。

衛生局強調，依據「食品良好衛生規範準則」稽查從業人員健康及作業場所設施設備與冰品、配料抽驗。衛生局呼籲食品業者，應落實衛生自主管理，從業人員應保持良好衛生習慣，並落實作業場所、設備、盛裝容器具、原材料貯存等衛生管理，重視食品製程與確保品質；提醒消費者，購買飲冰品後切勿放置於室溫過久，以免變質。