日經亞洲（Nikkei Asia）報導，韓國將把2024年全國最低工資提高2.5%，達每小時9860韓元（約新台幣264元），按當前匯率計算，足以超越日本東京的最低工資。

據報導，9860韓元依匯率轉換為1086日圓，超過東京當前最低工資每小時1072日圓。韓國由於對經濟放緩的疑慮持續存在，此次調升工資幅度僅為2023年5%的一半。

此次調幅是由來自勞工和管理階層雙方專家委員會在昨天作成決定。韓國就業和勞工部長將於8月正式批准。

原本工會要求最低工資應為1萬2210韓元，要比2023年上漲27%，並說這是為彌補嚴重差距所必要調整的，但資管理階層則希望保持當前的9620韓元。

在前總統文在寅執政的5年裡，韓國的最低工資猛漲42%。文在寅是進步派，他的群眾基礎中包含工會組織。不過，便利商店和連鎖餐廳卻因工資急漲而裁減員工人數。

如今在韓國速食餐廳已經很常見到觸控螢幕點餐，而更多個人經營的小吃店也使用平板設備來點餐。隨著最低工資的上漲，促使韓國社會採用新科技，由機器人送餐、炒菜等服務，也開始流行起來。