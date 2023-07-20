紐約市政府將在美國與墨西哥邊界發放傳單，告訴新抵達的移民「考慮其他城市」。紐約市並將限制尋求庇護的成年人只能待60天，因為市長表示，收容所空間已經非常有限。

路透社報導，民主黨籍市長亞當斯（Eric Adams）辦公室今天發布聲明表示，這些傳單將設法「在邊境打擊假訊息」，諸如市政府會協助移民尋找其他棲身處、協助移民「邁向旅程的下一步」。

紐約市表示，自春天以來，已為9萬名移民提供服務，其中近5萬5000人仍在接受照顧。數千名移民搭乘德州州長艾波特（Greg Abbott）派遣的巴士抵達紐約市。這位共和黨籍市長，正設法把接納移民的負擔轉移到民主黨的票倉。

紐約市受到一項有數十年歷史的集體訴訟同意令的約束，必須為無家可歸者提供庇護。隨著愈來愈多的移民前來，亞當斯嘗試一系列方法安頓移民。

法律援助協會（Legal Aid Society）和遊民聯盟（Coalition for the Homeless）這兩個倡導紐約市無家可歸者權益的組織在聯合聲明中表示，正在研究60天庇護期限的合法性。

亞當斯2022年10月宣布進入緊急狀態，並呼籲同為民主黨的拜登總統提供更多資源，並協助移民取得工作許可。

紐約市打算在邊境發放傳單，凸顯移民前往這座美國金融中心時將遇到的住房、食品等必需品的高昂費用。

傳單以英語和西班牙語寫道：「決定美國的定居處時，請考慮別座城市。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）