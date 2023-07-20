畫面曝光！17樓冷氣直墜砸中女大生 物理老師：相當被11隻大象重壓

新北市板橋區新埔捷運站前今（20）日下午發生一起驚悚意外。一名22歲政大財政系黃姓女大生在等公車時，慘遭上方17樓正在裝設中的冷氣室外機砸中頭部，當場失去生命跡象，送醫搶救後傷重不治。海山警分局目前已將31歲李姓冷氣工人帶回偵訊，調查事發經過，將以過失致死罪嫌偵辦。對此，律師林智群也在臉書貼文分析法律責任歸屬，表示除了工人之外，屋主一定也有事情，「要推給安裝師傅，麻煩到地檢署講」，不過若是在施工中發生意外，那就是工人跟老闆的問題，屋主不會有刑責頂多是民事責任。

據了解，新埔捷運站2號出口旁大樓17樓住戶今（20）日找來工人安裝冷氣機，下午1時許李姓工人在安裝窗型冷氣時，過程中不慎將整台冷氣機從17樓掉落，不偏不倚砸中在民生路公車站等公車的22歲黃姓女大生，黃女頭部重創、雙腿骨折，現場已無生命跡象，而一旁的姊姊目睹驚悚過程，撥打119報案後，驚嚇哭喊同時立刻蹲地幫妹妹實施CPR，黃女經緊急送往亞東醫院急救，仍不幸宣告不治。

對此，律師林智群也有感而發在臉書貼文表示，如果路上有騎樓，自己一定會走騎樓，因為不知道會不會有冷氣或磁磚掉下來。至於事件的責任歸屬問題，林智群指出，屋主也難辭其咎，因為裝設冷氣，除了費用考量之外，安裝方法也很重要，「冷氣掉下來砸到人，屋主一定有事情，要推給安裝師傅，麻煩到地檢署講」，不過他也補充，若是在施工中發生意外，那就是工人跟老闆的問題，屋主不會有刑責頂多是民事責任。

林智群分析，若（冷氣）是在施工時掉下來，刑事責任是工人要負，至於老闆（工人雇主）有無刑責，要看當場指揮監督情形，而屋主頂多就是民事責任；而若（冷氣）是已經架設N年，因為冷氣架壞掉掉下來，那屋主就有很大機會要負民事跟刑事責任，「因為工人已經確保當下冷氣架是沒問題的，也用了很多年，他怎麼可能擔保永遠沒事？反而是屋主，是工作物（冷氣跟架子）所有人，每天住在家裡，相對於工人，更有機會了解自己家冷氣架有沒有年久失修，如果冷氣架已經鏽蝕嚴重，那屋主當然有義務更換，你不更換，架子最後掉下去，當然是你屋主的問題」。