民進黨總統參選人、副總統賴清德10日稱「當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已達成」，英國《金融時報》19日指出，有美方官員要求台灣政府澄清賴的爭議言論，引發熱議。國民黨立委賴士葆提到，賴辦及外交部強力否認，強調美方高層並未要賴清德澄清。但相較於川普指控台灣製造90％的晶片，搶走美國半導體工作，這是道地冤枉栽贓的假新聞，難道要等川普選上總統對台課稅、築起貿易壁壘才去喊冤？

賴士葆今(20日)在臉書發文提到，賴清德8月份即將過境美國，日前卻發表2024年總統大選事中南海和白宮的選擇，他說「當我們可以走到白宮，台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了。」《金融時報》19日報導美方希望賴清德能夠澄清進白宮的談話，立刻遭總統府賴清德辦公室還有外交部出面強力否認，美方高層並未要賴清德澄清。

賴士葆質疑，台灣如此大陣仗的澄清賴清德走入白宮的相關新聞，相較於川普無端地對台灣指控我們搶走美國半導體的工作，這是道地冤枉栽贓的假新聞，為什麼府院不會立即澄清川普說台灣製造90％的晶片，其實是90％的高階晶片，錯誤的訊息不澄清，難道要等到川普選上總統要執行公權力對台灣課稅，築起貿易壁壘的時候，才去喊冤會不會太遲。

賴士葆指出，川普被問到兩岸若是發生軍事衝突，堅定表示若他是美國總統不會表態保衛台灣，因為這樣會讓美國處於劣勢的談判位置。過去綠營一再宣稱的台美堅若磐石，即便川普發出仇台言論之後，蔡政府還是選擇包容漠視，只是再度宣稱台美關係堅定穩健蓬勃。

賴士葆直言，可以想見賴清德渴望當選總統，更渴望走入白宮，他說這樣台灣的政治目標就達成了，「這是個嚴重的錯謬思維！」對美國的外交關係重要但絕非唯一，對全世界包括兩岸建立關係更重要，這才是台灣的政治外交目標。