國民黨主席朱立倫今下午在國民黨中央黨部會見前北約助理秘書長Giedrimas Jeglinskas。會中雙方針對印太安全與兩岸關係等議題進行意見交流。

朱立倫指出，兩岸關係在蔡政府八年執政下愈發緊張，世界各國與包含北約在內的國際組織也相當關心台灣是否成為是下一個戰場。他強調，國民黨堅持「國防」（defence）與「對話」（dialogue）並行的「2D」戰略，相信透過與大陸持續地溝通與交流，並同時鞏固我國國防戰力，才能有助於維持台海和平，保障印太地區的安全與穩定。

朱立倫也提到，近期北約愈來愈關注印太情勢，也相當關心台海情勢，他要對於國際間好朋友對於台灣的支持與關心，但國民黨相信自助才能人助，除了國際友人的支持外，我們也要努力強大自身的力量，才有益於維持台海地區的和平穩定。希望未來台灣和北約能有更多的合作，共同為印太地區的和平穩定做出貢獻。

Giedrimas Jeglinskas先生現為華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）之資深非常駐研究員，曾任北約助理秘書長、立陶宛國防部副部長。