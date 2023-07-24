創立半世紀的牛肉湯老店「阿村牛肉湯」，將在市集帶來極限定的乾拌牛肉拌麵。（屾屾市提供／朱世凱台北傳真）

台南150年老厝內的私房手路菜經典「筑馨居」，帶來古法手工製作、綿密化口的兩個伍圓古早味豆花。（屾屾市提供／朱世凱台北傳真）

由全台最美森山市集策展團隊企劃，打造全新品牌「屾屾市 she n market」，以女子生活質感和多元涵容為核心概念，將於9月9日至9月10日現身台北華山紅磚六合院區。此次與主辦單位火種創作一起號召台南島民品牌與北部友好品牌共同組隊，集結必比登推薦名單、一輩子沒出攤過的台南百年老店、古道具、咖啡等品牌，邀請共70組台南島民的甜與鹹，規劃四大主題展區。

2023「屾屾市・台南來了！」與主辦單位火種創作攜手打造一場府城天龍與當代台北天龍的友好交流，以天龍知味、天龍茶庵、天龍之藝、府城電幻世代四大展區規劃，走進華山就能散步阮台南的各種吃喝玩樂，體驗最道地的台南味。

必比登推薦之一－創立半世紀的牛肉湯老店「阿村牛肉湯」，帶來的極限定乾拌牛肉拌麵，絕對讓你齒頰留香。必比登推薦之二－台南六代目「博仁堂」，以百年祖傳漢方煲出多種養生湯品，有十全大補雞盅、何首烏排骨盅、四君四臣排骨盅等多樣食補！必比登推薦之三－台南150年老厝內的私房手路菜經典「筑馨居」，帶來古法手工製作、綿密化口的兩個伍圓古早味豆花，數量有限。

40年老店「觀光城四海」首次出攤即把台南才有的傳統鍋燒意麵整碗捧來，還有美感係茶館「三徑就荒」，帶來如同美酒的好茶及經典茶席，讓你我在熱鬧的人群中，找到一個屬於自己回歸自然平靜的地方，細細品茶。台南生活質感擔當家飾品牌「拾藤」以美感藤製傢俱詮釋台南生活居家，「物外YSTUDIO」推出台南來了限定海洋永續鋼珠筆，期待透過永續素材帶領大家用心感受書寫的溫度及文字的重量。

擔心吃不到搶不到的台南迷不用擔心，此次活動將推出「台南來了飯桌仔雙人套餐組」，翻轉台南獨有的「飯桌仔」文化，只要手拿此次飯桌仔套餐限定盤，便能優雅穿梭在市集裡，快速通關一次購足精選排隊名店限定美食，內容涵蓋熟食、甜點和飲品等雙人套餐，輕鬆享用美食佐音樂和表演。更有加價購「台北限定小提袋」。