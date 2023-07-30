台南市政府經發局長林榮川（左）表示，市府會蒐集民眾意見帶回討論。（張毓翎攝）

許多人頭綁抗議的布條，手還高舉著「拒絕蓋焚化爐」等牌子，並要求市府另覓地點興建。（張毓翎攝）

600名居民集結在篤農活動中心，抗議市府罔顧民意，要求撤銷興建案。（張毓翎攝）

台南市柳營區民反對柳營科技園區興建焚化爐，30日超過600名居民集結在篤農活動中心，抗議市府罔顧民意，要求撤銷興建案，有人高舉「還我藍天，拒絕空汙」等牌子，還有人高喊：「請賴清德救救我們！」面對鄉親的反對，台南市政府經發局長林榮川表示，市府絕對會傾聽鄉親心聲，把反對意見帶回討論。

柳科現有48家廠商進駐營運，事業廢棄物由廠商各自委外處理，經發局規畫在柳科汙水處理廠旁興建焚化爐，其每日處理量能為80公噸；由於柳科每日生產的事業廢棄物量約20公噸，未來焚化爐興建後，除了收取柳科的事業廢棄物，還會處理台南境內其他工業區的事業廢棄物。

然而消息傳回地方，讓當地居民大為光火，今年6月17日當地多位里長連袂向市長黃偉哲陳情，今天下午集結上百位里民抗議，許多人頭綁抗議的布條，手還高舉著「拒絕蓋焚化爐」等牌子，並要求市府另覓地點興建。

反對民眾指出，柳科開始營運後，篤農、重溪2個里因為位在下風處，經常聞到一股惡臭味，如果再興建焚化爐，將更容易遭受到空氣汙染的荼毒。

市議員蔡育輝也說，鄉親會反彈如此強烈大，主要是對柳科長期以來的不信任，空氣汙染尚未解決，還要設焚化爐，簡直是殘害鄉親。

台南市政府由林榮川代表接受里長們的陳情書，他在現場回應，柳科焚化爐的設置，目前僅通過環境影響評估差異分析，還有許多程序要跑，且建設經費仍待籌措。

市府經發局表示，將邀集專家學者、地方居民及民間團體等舉行公聽會，使民眾更了解本案設置規畫及細部內容，並廣納各方意見回饋作為廠商規劃事項，於全盤評估後才接續辦理興建事宜。