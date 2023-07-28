【全程字幕】南部清晨緊急放颱風假被罵爆 龜速杜蘇芮最新動向曝光 @ChinaTimes

杜蘇芮颱風入夜後突襲台南，造成市區多處傳出災情。市議員王家貞服務處今天上午接獲民眾通報指出，東區勝利路及東寧路口、前鋒路後火車站近地下道等處，因大樹倒塌道路通行受阻。另外，警方也獲報說，東區裕信路及裕興街口、小東與莊敬路口均傳出倒塌的路樹壓毀路旁轎車，安南區城西街也傳出道路積水，讓員警整夜疲於奔命。

王家貞表示，原本以為杜蘇芮只是擦邊台南，沒想到今天一早6點多，看到服務處已經有秘書傳來停班停課的消息，與新聞處確認後，又收到秘書傳來許多東區的受災圖檔，經緊急電話與區長顏能通聯絡，區長回報將先針對最緊急必要搶修部份處理。

王家貞認為，東區勝利路及東寧路口、前鋒路後火車站近地下道等處，因大樹傾倒造成道路通行受阻，已請區公所全力清理，優先處理。

另外，市府水利局也說，今天上午市區傳出兩處道路積水，一處在安南區城西路一段，另一處在安平區同平路156巷，但均已於上午8點多消退。

市區從凌晨1時30分起陸續傳出路樹倒塌。其中，裕信路、裕興街口路樹倒塌，壓到停放路旁的白色轎車車頭，市警一分局員警據報後趕往現場處理，除維持交通秩序，也通知車主到場。

小東路與莊敬路口的路樹，也因強風連根拔起，壓到停放路邊停車格上的自小客車；北門路二段文創園區前路樹倒塌，造成南往北向道路封閉，警方派員冒著風雨在台南火車站前交通管制，確保路過人車安全。

凌晨2時30分許，安平區建平17街也傳出路樹倒塌，員警到場拉起封鎖線，轉請工務局等單位處理；安平區州平二街、安北路口也有路樹倒塌，員警均通報相關單位處理。

至於南區方面，市警六分局統計，路樹倒塌共14件、廣告帆布掉落1件、鐵片倒塌1件，合計16件，均已陸續排除。