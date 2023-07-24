桃園市南崁兒童藝術村為委託營運管理OT計畫案，去年評鑑結果近期出爐，獲評定為營運績效良好。館方表示，疫情3年咬牙苦撐，終於迎來光明，不過解封後民眾首選仍是出國，目前人潮恢復約6成，近期推出「沒事蚤市親子二手市集」，頗受家長及孩子喜愛。

歷史建築「前內政部北區兒童之家院長宿舍」前身為台灣省台北育幼院，有幼教、保育歷史意義，經活化利用後成為南崁兒童藝術村，2019年起由人文國際股份有限公司（南崁分公司）營運。南崁兒童藝術村坦言，文化園區經營不易，尤其疫情長達3年，民眾不敢出門讓營運狀況雪上加霜，所幸終於挺過疫情、迎來解封，現在參觀來訪人潮持續回穩當中。

南崁兒童藝術村指出，後疫情時代來臨，解封後民眾將出國作為旅遊首選，因此國旅的甦醒還需等一段時間，目前人潮恢復約6成，樂觀期待會越來越好。南崁兒童藝術村的受眾多為親子，近期辦理「沒事蚤市親子二手市集」，鼓勵孩子惜物愛物、珍惜資源，預計每月辦理1次，活動將持續至年底，考量近期天氣炎熱、容易有午後雷陣雨，會評估當天天氣狀況再決定辦在戶外或室內。

館方說，「沒事蚤市親子二手市集」鼓勵孩子們將不玩的玩具、不用的文具等拿出來交換、議價，盼能幫助孩子建立環保意識，也讓孩子們有機會嘗試當小老闆。攤位共計16組，因數量有限需提前報名，此外還有提供舞台讓小朋友體驗當個街頭藝人，在人群面前進行才藝表演，為安排孩子的表演順序，有興趣的家長或小朋友可至臉書粉專填寫報名單。