台北市最老百貨遠東寶慶店今晚熄燈，將於8月原地拆除重建；遠東百貨總經理徐雪芳今帶領寶慶全體同仁，獻上「萬分感謝、真情祝福」，在一樓營業大廳與員工一起鞠躬道謝，謝謝大家長期以來的支持與愛護，走過51年歷史的寶慶店閉店熄燈。

徐雪芳致詞時一度哽咽落淚，她表示，寶慶店只是暫時離開，未來將成為環保綠建築，會以嶄新的樣貌與廣大顧客再見面。

遠百寶慶店自1972年開幕至今，原地拆除改建前最後營業日舉辦「萬分感謝、真情祝福」活動，與大家有許多美好回憶，全體同仁齊聚一堂，溫暖獻唱「永遠的畫面」及「台北的天空」感性曲目，用純樸又溫暖的歌聲，傳達深深的感謝與離別心祝福，感謝一路陪伴支持愛護的顧客。在離別的歌聲中，現場的人眼角不禁泛起淚光，溫馨感人的氣氛，帶給大家深深的感動。

遠百表示，在最後營業日這一天，一早就湧進專程或遠道而來的顧客，回顧曾在遠百寶慶的舊時光及點點滴滴；晚上閉店熄燈活動，一樓大門也擠進了滿滿的人潮，就是來看看遠百寶慶最後的身影，心中雖然充滿不捨，但是仍是滿心期待，未來遠百寶慶華麗的轉身、全新開幕的那天到來，微笑期待遠百寶慶嶄新的未來。