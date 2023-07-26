劉培東說，去年嘉義縣就已經拿到金獎，今年更能蟬聯，因此很開心，但也沒有懈怠。（李奇叡攝）

艾普羅民調公司針對台灣22縣市進行電訪民調，在縣市長施政滿意度方面，除六都以外，嘉義縣市攬下唯二金獎。嘉義市市長黃敏惠說，要感謝高水準的嘉義市民給予嚴格監督；嘉義縣副縣長劉培東則說，期待未來縣府在縣長翁章梁的帶領下再往前走，找回嘉義人的尊榮感。

黃敏惠上台致詞時表示，今天的頒獎典禮恰逢颱風，她有說過，如果只要陸上警戒到嘉義市，就絕對不能來；而如果今天沒有風雨，就可以成行，因此今天才能出席領獎，而能拿到這個獎也真的很不容易。

黃敏惠說，我們是被考試的人，每次考試都很緊張，這樣的民調也是我們施政的參考，更重要的是，民意的支持是市政所有工作往前走的動力。

黃敏惠笑說，還記得大家談起民調時，說嘉義市民真的滿嚴格的，曾經也被說都進不了前段班，但現在嘉義市第一次拿到金獎，「我真的很感恩、很感謝市政團隊的用心跟努力」。

黃敏惠說，正是因為有高水準的嘉義市民給予嚴格監督，讓市府有往前走的動力，才知道要改善、將設計思維融入市政治理，接下來要不斷地整合、區域的整合。

黃敏惠強調，台灣每一個縣市首長都是非常認真努力的，正因為有這樣嚴謹的民調，就是台灣民主的展現，嘉義市身為民主聖地，不斷在寫歷史，「哪怕我拚紅了眼睛，也會繼續努力下去」。

黃敏惠說，嘉義市是一個剛剛好的城市，雖然是一個小城市，人不多，但小的剛剛好、慢的剛剛好、老的剛剛好，如今無論在醫療、教育、文化各方面都得到高度肯定。

黃敏惠表示，我們希望打造一個全民共享，世代宜居的嘉義市，所有市民凝聚力量往前走，也希望這次颱風來襲，大家一切都要平安，順心幸福。

劉培東表示，這是全體嘉義縣民對縣政府團隊跟縣長施政的肯定，因此要先謝謝嘉義縣民。這個獎牌其實很重，因為縣民的肯定是給我們更多的要求，所以我們更要努力、積極。

劉培東說，從縣長上任以來到現在，從勇敢轉型、創新嘉義，到農工大縣、正在實現，到勇敢超越、追求更好，縣長一路走來，每一屆、每一年、都在追求更好，給自己設定更好的目標，也是因為縣民的肯定，才有這個動力。

劉培東說，去年嘉義縣就已經拿到金獎，今年更能蟬聯，因此很開心，但也沒有懈怠。以往大家都說嘉義縣不像中部、不像南部，但翁縣長上任後積極開發很多產業園區，吸引很多產業進駐，提升就業機會、就業環境。

劉培東指出，最近嘉義科學園區也在行政院長陳建仁見證下正式動工，也已在招商，廠商的進駐帶動整個發展，相信嘉義縣未來會有更多機會、更往前走，也期待未來嘉義縣民的肯定，以及嘉義縣政府在翁章梁的帶領下，一起找回嘉義人的尊榮感，就像縣長今年喊出的勇敢超越、追求更好。