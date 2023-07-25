杜蘇芮颱風來勢洶洶，是否會放颱風假，受到民眾關注。一名網友呼籲，大家不要把放颱風假當成小確幸，他曾目睹過很多毀滅家園的颱風，像是2015年的蘇迪勒颱風，當年住在新店的同事，家直接被土石流沖走。不少曾是受災戶的網友留言說，沒經歷過的人不懂那種痛，真的不要再無腦喊要放假了。

一名網友昨在臉書社團《路上觀察學院》上發文表示，大家真的不要期望颱風假，他曾目睹多個毀滅家園的颱風，親眼看到那些慘不忍睹的畫面，讓他聽到颱風兩字都會怕，2015年的蘇迪勒颱風，當時路上四處都是黃泥水，而他還要冒著風雨出門工作，同事住新店，家直接被土石流沖走。

貼文引起網友討論，不少曾是受災戶的人痛呼，沒親身經歷過的人不會懂，「八八風災那次之後不再期待颱風假，回老家的路上交通全斷，搭飛機經過南迴時，好多人在飛機上哭了，那個景象很深刻」、「我是2015蘇迪勒受災戶，沒親身經歷真的很難感受大自然的無情，二樓以下的一切通通都沒了」。

另有網友搖頭說，「就一堆一天到晚期待颱風假的白痴，都不知道颱風達到放假標準都會有一定的危險跟威脅，還在那邊約唱歌、看電影」、「真的不要整天期待放什麼颱風假，每每看到這種話就生氣」。