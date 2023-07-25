新竹縣新豐鄉鳳坑漁港漲潮時的「紅豆餅」落日美景。（羅浚濱攝）

新竹縣新豐鄉廢棄的鳳坑漁港，有像「紅豆餅」的防波堤拍照打卡祕境，縣府為翻轉竹縣海線，投入4500萬元辦理「鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施整備工程」日前完工，預計8月底完成驗收啟用，將重新命名為「鳳坑沙灣」，為新竹縣再添1處遊憩場域。

新竹縣海岸線總長11.8公里，新豐鄉佔7公里，縣府除整治坡頭漁港外，鳳坑漁港已廢棄多年，破敗不堪，但有2道像「紅豆餅」的防波堤，在漲、退潮時搭配夕陽成為獨特的風景秘境，假日都很多民眾來打卡拍照。

交旅處長戴志君表示，為讓鳳坑漁港活化，縣府向交通部觀光局爭取補助2430萬元，縣府配合2070萬元，2年前辦理鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施整備工程，原預定去年底完工，因受疫情缺工缺料影響展延工期。

該工程將長150公尺的廢棄漁澳，就地取材填平，近岸設置為「漁澳水域活動區」，中段填沙成沙灘設為「水域活動廣場」，近海部分則做為漲退潮的「緩衝區」。

此外，漁澳四周及延伸到「紅豆餅」防波堤的堤岸，已全部重新設置舖面，交旅處並再爭取經費辦理北側的「淨水區」新建廁所及淋浴空間，「生態觀察區」則改善生態步道環境，串聯到紅毛港紅樹林木棧道。

戴志君說，鳳坑漁港改造工程已如期在7月17日完工，在8月底完成驗收後圍籬才會拆除，目前還未開放，正式啟用後將更名為「鳳港沙灣」。

戴志君指鳳坑沙灣的水域活動區，未來將可引進風帆等水域活動，靜態水域遊憩廣場及生態觀察區將能發展生態體驗旅遊，配合新竹縣濱海遊憩計畫，將鳳坑沙灣打造為新竹縣海路濱海遊憩的新景點。