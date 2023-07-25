全球約有9成的稀土在大陸提煉，根據美國媒體報導，越南可能有助西方國家打破大陸對稀土元素的壟斷。根據了解，越南計劃到2030年時，將國內稀土原料產量提高至每年200萬噸，同時將開發稀土新礦。

根據《路透》報導，美國地質調查局（USGS）數據顯示，越南這個東南亞國家擁有世界第二大稀土儲量，估計達2200萬噸，僅次於大陸。美國地質調查局說，越南的稀土產量，已經從2021年的400噸躍升至去年的4300噸。

報導提到，根據越南副總理陳紅河7月18日簽署的計劃，越南北部萊州省、老街省和安沛省9個礦山的開採，將有助於提高稀土的產量。陳紅河透露，該計劃的目標是讓國家發展同步、可持續的稀土開採和加工產業。

該文件顯示，越南將在2030年後開發3至4個新礦，目標是到2050年，將稀土原料產量提高到211萬噸。

報導提到，越南除採礦業外，還將尋求投資稀土精煉設施，目標是到2030年時，年產稀土氧化物（REO）來到2萬至6萬噸，到2050年時，將REO年產量提高到4萬至8萬噸。

值得關注的是，稀土由17種元素組成，是高科技武器與風力發電渦輪機等裝置的關鍵原料，而大陸在稀土供應鏈中占據壓倒性主導地位，控制著85%的加工量和92%的磁鐵產量。