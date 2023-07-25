杜蘇芮已達中颱上限 新北市明正常上班上課 20:102023/07/25 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 杜蘇芮颱風逼近，新北市政府晚間宣布，明正常上班上課。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 颱風杜蘇芮已達中颱上限，預估為台灣帶來豐沛雨量，氣象局今下午已發布陸上警報，外界關切是否放颱風假，新北市政府晚間8時宣布，明正常上班、上課。 杜蘇芮颱風逼近南台灣 台南、屏東明正常上班上課 杜蘇芮颱風逼近 雪管處公告全面禁止入園 放颱風假再等等！ 北北基桃宣布26日正常上班上課 #杜蘇芮 #颱風 #氣象局 #颱風假 #新北市政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 杜蘇芮不夠近 颱風假一場空！全台26日正常上班上課 17:122023/07/25 生活 颱風假掰了！ 新竹、桃園明照常上班上課 20:052023/07/25 生活 受杜蘇芮颱風影響 今日船班9航線、36航次停航 11:582023/07/25 生活 杜蘇芮颱風恐致災 國軍1160名救災官兵待命救援 15:482023/07/25 生活 5縣市颱風假機率高 杜蘇芮最新路徑 「最強右眼」掃南台灣 16:342023/07/25 生活 杜蘇芮逼近「1警告」LINE瘋傳 網憶恐怖過往全信了 18:222023/07/25 生活 杜蘇芮暴風圈侵襲率「最高92％」5縣市有望放颱風假 09:052023/07/25 生活 宜蘭颱風假也掰了 各機關學校可自行決定是否上班上課 19:112023/07/25 生活 杜蘇芮今恐升級強颱！14：30發陸警 暴風圈明觸陸 09:352023/07/25 生活 杜蘇芮海陸警雙發 農委會點名11種恐受災嚴重農產 17:142023/07/25 生活 杜蘇芮放不放颱風假？ 北市府：北北基桃同步決策 13:452023/07/25 生活 中颱杜蘇芮下午陸警 警戒範圍曝！明後天風雨最劇 07:322023/07/25 生活 最新風雨預報出爐！杜蘇芮又變胖 3地區明晨達「颱風假」標準 17:232023/07/25 生活 杜蘇芮變胖！陸警發布「2地警戒」明暴風圈籠罩半個台灣 14:302023/07/25 生活 杜蘇芮環流更扎實！「破洞補起來了」將升格強颱 11:472023/07/25 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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