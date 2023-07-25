颱風杜蘇芮已達中颱上限，預估為台灣帶來豐沛雨量，氣象局今下午已發布陸上警報，外界關切是否放颱風假，新北市政府晚間8時宣布，明正常上班、上課。

杜蘇芮颱風逼近南台灣 台南、屏東明正常上班上課
杜蘇芮颱風逼近 雪管處公告全面禁止入園
放颱風假再等等！ 北北基桃宣布26日正常上班上課
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