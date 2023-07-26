中颱杜蘇芮逼近，暴風圈下午接觸恆春半島，今明兩天對台灣影響最大；杜蘇芮還沒走，第6號颱風「卡努」已在醞釀，最快明天就會生成。

杜蘇芮颱風今天上午9時的中心位置在鵝鑾鼻的南方約330公里之海面上，以每小時14公里速度，向西北轉北北西進行；近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間之最大陣風每秒58公尺，相當於17級風；七級風平均暴風半徑300公里。

氣象局指出，今天颱風外圍環流影響，東半部及恆春半島有短暫陣雨，雨區及雨勢逐漸增大，有大雨或豪雨發生機率，西半部也轉為有局部短暫陣雨；明天各地都有大雨或豪雨，尤其東部、東南部及南部山區有大豪雨發生機率。

杜蘇芮颱風才正要影響台灣，第6號颱風已在醞釀，氣象專家吳德榮在「洩天機教室-氣象應用推廣基金會」指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，在杜蘇芮東南方海面另有一熱帶擾動，周四、五（27、28日）有發展成第6號颱風「卡努」的機率，大致往西北前進，路徑不確定性大，需持續觀察。