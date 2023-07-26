颱風影響加劇 國內線班機明全取消 16:322023/07/26 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受杜蘇芮颱風影響，7月27日國內線航班全部取消。（陳祐誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 杜蘇芮颱風對台灣影響加劇，交通部民用航空局表示，明日國內線航班全部取消，共計123班、246架次。立榮航空與華信航空皆已在官網宣布，取消明日所有國內航班。 杜蘇芮颱風恐致災 高雄山區啟動預防性撤離 杜蘇芮颱風來襲 台南愈晚風雨愈明顯 放假與否晚間宣布 杜蘇芮颱風逼近 國軍協助高雄山區居民預防性撤離 #杜蘇芮颱風 #航班 #取消民用航空局 也許您會感興趣 推薦閱讀 杜蘇芮颱風來襲台南一級開設 黃偉哲視察抽水站機組 11:002023/07/26 生活 花蓮持續豪大雨 中南區3鄉鎮公所規畫撤離山區居民 12:172023/07/26 生活 杜蘇芮颱風打亂航班 各航空公司異動一次看 10:282023/07/26 生活 杜蘇芮將來襲 美女議員滿版PO圖驚爆高雄「這狀況」太可怕 10:572023/07/26 政治 颱風來襲 台東超市這3樣最搶手 貨架被掃空 08:552023/07/26 生活 防強風豪雨致災 公路總局預警封閉3處山路 14:082023/07/26 生活 杜蘇芮颱風來襲 台中和平昨55人欲登山被阻 12:352023/07/26 生活 杜蘇芮颱風中央第5次工作會報 預計下午2時觸陸 11:172023/07/26 生活 杜蘇芮颱風雨量驚人 花蓮南區多條便道沖毀 12:272023/07/26 生活 客船躲中颱杜蘇芮 東港大鵬灣首次停滿13艘還並排 13:272023/07/26 生活 颱風來襲遠離海邊 生肖屬於這兩種更要小心 14:432023/07/26 生活 台南濱南路防風林有缺口 緊急堆疊太空包防強風捲沙 09:332023/07/26 生活 受杜蘇芮颱風影響 花東兩縣今取消萬安46號演習 09:152023/07/26 政治 憂豪雨釀土石流災害 台東金峰鄉1村預防性撤村 14:412023/07/26 生活 基隆強降雨驚傳地基掏空 議員憂緊鄰民宅恐釀災 14:202023/07/26 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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