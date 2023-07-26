杜蘇芮颱風對台灣影響加劇，交通部民用航空局表示，明日國內線航班全部取消，共計123班、246架次。立榮航空與華信航空皆已在官網宣布，取消明日所有國內航班。

杜蘇芮颱風恐致災 高雄山區啟動預防性撤離
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杜蘇芮颱風逼近 國軍協助高雄山區居民預防性撤離
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